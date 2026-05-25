巨人は２５日に育成選手のフリアン・ティマ外野手（２１）と支配下契約を結んだと発表した。背番号は「５０」に決まった。ティマは、母国・ドミニカ共和国で球団が行ったトライアウトに合格。２０２１年２月に入団し、同年８月に来日した。入団６年目を迎えた今季は、ファームで２６試合に出場し打率３割３厘、３本塁打をマーク。前日２４日のファーム・リーグ・ハヤテ戦（静岡）に「５番・一塁」で先発出場し、５打数３安打