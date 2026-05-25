ホワイトソックス傘下３Ａシャーロットの西田陸浮内野手（２５）が、２５日（日本時間２６日）にもメジャーに昇格することが明らかになった。ホ軍専門メディア「サウスサイド・ショーダウン」のイアン・エスクリッジ氏がＸで伝えた。同氏は「情報筋によると、ユーティリティーの西田陸浮がデビューに向けて明日シカゴでホワイトソックスに合流する予定だ。オレゴン大出身の１１巡目指名で、３Ａシャーロットで出塁率・４５４、