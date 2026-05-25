「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。阪神のキーマンは、３球団競合の末ドラフト１位で入団した立石正広内野手（２２）。１月の新人合同自主トレから３度のけがを乗り越えた黄金ルーキーが、パ・リーグ投手攻略にかかる。＊＊＊＊＊＊立石が日に日に存在感を増している。１軍デビュー戦の１９日・中日戦（倉敷）ではプロ初