観音寺警察署 観音寺警察署は、13歳未満であることを知りながら、2025年9月1日ごろから2026年3月24日ごろまでの間に、少女と観音寺市内で性交をしたとして、観音寺市の会社員（51）を不同意性交の疑いで再逮捕しました。 警察によりますと、男は、「逮捕事実に間違いはない」と容疑を認めているということです。 男は、2026年4月26日にこの少女のズボンの上から陰部を触るわいせつな行為をした不同意わいせつ