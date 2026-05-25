愛犬とのドッグラン、楽しいはずが思わぬトラブルにハラハラした経験はありませんか？ マンガ『銀牙伝説外伝！番犬ジョン』第1話では、そんな「ドッグランあるある」がコミカルに描かれています。 犬を飼っている人なら思わず共感してしまう、その内容をご紹介します！ 自分のボールより「他人のフリスビー」に夢中！ 飼い主の美里が一生懸命ボールを投げているのに、愛犬のジョンが気になって仕方な