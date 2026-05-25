虎の黄金新人が巨人相手に大暴れした。【もっと読む】佐藤輝明 柳田2世を生んだ講道館杯優勝柔道家のDNA24日の巨人戦で、阪神ドラフト1位の立石正広（22=創価大）が「1番・三塁」でスタメン出場。巨人のドラ1左腕・竹丸からプロ初本塁打を放つなど、2安打2打点と活躍した。19日に一軍昇格したばかりだが、この3連戦は14打数7安打5打点の大当たり。同一カード3連勝に貢献した勢いそのまま、あす26日からの交流戦に突入し、新庄