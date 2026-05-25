日本ハムがソフトバンクに全く勝てない。【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」24日は初回に4点を先制しながら、先発の北山亘基が4回6失点でKOされるなど、逆転負け。22日は0−10、続く23日も1ー11の大敗を喫し、今季ここまでソフトバンクに開幕8連敗である。敗因はバッテリーにある。24日まで計8試合の対戦防御率は8.45。中でも先発投手は40回2/3で41自責点、防御率9.07と散々だ。今季ここまで伊