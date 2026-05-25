アジア株中国市場で石炭株急騰、炭鉱で大規模ガス爆発香港韓国休場 東京時間11:03現在 香港ハンセン指数 25606.03（休場） 中国上海総合指数 4125.89（+12.99+0.32%） 台湾加権指数 43495.35（+1227.38+2.90%） 韓国総合株価指数 7847.71（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8696.80（+39.77+0.46%） アジア株は上昇、米イラン和平合意への期待が広がっている。NY原油先物の下落を受けインフ