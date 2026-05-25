トランプ発言を受けてドル安優勢、クロス円では円安優勢＝東京為替前場概況 午前の東京市場でドル円はドル安が優勢となった。トランプ大統領がイランとの和平合意が「ほぼまとまった」と発言。まもなく発表するとしたことで、ドル安原油安が広がった。ドル円は先週末の159.18円前後から158円台後半に下落し、一時158.76円まで売りが出た。ただ、イラン側からは最終合意への楽観的な見方に懐疑的な姿勢が見られ、値幅自体は抑