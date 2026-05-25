１８日、首都博物館「トウモロコシ・黄金・ジャガー−マヤ・ンデス古代文明大展」で展示を見る人たち。（北京＝新華社記者／羅鑫）【新華社北京5月25日】中国北京市の首都博物館で18日に始まった「トウモロコシ・黄金・ ジャガー−マヤ・アンデス古代文明大展」は、メキシコやペルーの文化財数百点だけでなく、同展ならではの展示や双方向展示装置、体験プログラムも来場者の目を引いている。屋内外の公共スペースや複数の