北海道・旭川市で女子高校生を橋から落下させ殺害した罪などに問われている女の初公判が始まり、女は起訴内容の一部を争う姿勢を示しました。殺人などの罪に問われた内田梨瑚被告（23）は、報道陣が構える場所を避けて旭川地裁に入ったとみられています。初公判の25日は、23席の傍聴席を求め、朝から300人を超える人で長蛇の列ができました。起訴状などによりますと、旭川市の無職・内田梨瑚被告は2024年、市内の神居古潭（かむい