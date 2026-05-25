フィリピンの首都マニラ近郊で建設中のビルが倒壊し、作業員らががれきの中に閉じ込められていて、救助活動が行われています。現地当局によりますと、24日未明、マニラ近郊のアンヘレス市で、建設中の9階建てビルが倒壊しました。現場周辺にいた作業員ら40人以上が巻き込まれ、これまでに3人の死亡が確認されました。また、がれきの中から20人以上が救出されましたが、17人の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられていま