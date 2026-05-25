F1のカナダグランプリで19歳のアントネッリ選手が優勝。初優勝から4連勝は史上初の快挙となりました。今シーズンの第5戦、カナダグランプリ。予選1位のラッセル選手は、チームメートのメルセデス、アントネッリ選手と激しい首位争いを繰り広げます。タイヤが接触するほどの大熱戦、同じチームの2人が勝利への強い思いを激突させます。しかし、30週目、トップに立っていたラッセル選手がマシントラブルでまさかのリタイア。マシンの