日本時間25日朝のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが急落し、前週末終値比5％超安の一時1バレル＝90ドル台を付けた。90ドル台を付けるのは5月7日以来。トランプ米大統領の発言により、イランとの戦闘終結に向けた交渉が進展し、原油輸送が正常化に向かうとの期待感が高まった。（共同）