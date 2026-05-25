俳優の川栄李奈が25日、都内で行われたローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会に登壇。4年前の夢が叶い喜びをにじませた。【写真】ローソン制服が似合う！キュートな笑顔の上坂樹里川栄は、ローソンのトレードマークでもある青にストライプの制服を着て登壇。以前からローソンの新CMに出演しているが、今回は店長を演じた。冒頭には「引き続きローソンの新CMに出させてもらってすごくうれしく思います。何よりこの