＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 農業はじめました。 「食べ物を作る」仕事を学ぶことが、これからの時代は大切かと。 番組でご一緒している熊谷奈美さんの丹波篠山のご実家にある畑。 そこを少しお借りして、先日、サトイモ・ダイコン・ネ