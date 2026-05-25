【週刊プレイボーイ23号】 5月25日発売 価格：紙版690円、デジタル版590円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ23号」を5月25日に発売した。価格は紙版が690円、デジタル版が590円。 今週の週プレは、七瀬ななさんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、デビュー15周年となる岸明日香さん、韓国美女ゴルファー、アン・シネさんのグラビアが掲載さ