クマと列車との接触事故が増えていることなどを受け、JRは今年度、作業員の安全確保と野生動物の線路への侵入を防ぐ取り組みを強化します。JR東日本秋田支社によりますと、昨年度、管内では列車とクマとの接触が51件ありました。乗務員や作業員によるクマの目撃は167件で、いずれも前の年度に比べて5倍以上に増え、過去最多となりました。こうした状況を受け、JRは今年度、作業員などの安全確保のため、巡回用の軌陸車を導入します