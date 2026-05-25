集合住宅の部屋に侵入し女性用の下着などを盗んだ罪に問われ、一審で有罪判決を受けた防衛事務官が25日付けで懲戒免職処分となりました。懲戒免職となったのは、秋田市の自衛隊秋田地方協力本部に所属していた押野望防衛事務官29歳です。押野防衛事務官は今年2月の深夜、秋田市にある集合住宅の部屋に侵入し、現金5,000円と女性用の下着など61点を盗んだ罪に問われ、今月19日に秋田地方裁判所から拘禁刑1年6か月、執行猶予3年の有