日本ＣＭＫが３日続伸している。前週末２２日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、投資運用会社ｆｕｎｄｎｏｔｅ（東京都港区）による株式保有割合が１４．９２％から１６．０２％に上昇したことが判明したことを受けて、需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「投資信託の信託財産の運用のための保有。ただし、受益者の利益を保全するために『重要提案行為を行う』に変更する場合がある」としており、