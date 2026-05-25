ＧＡｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが４日ぶりに反発している。この日、子会社イタンジがＡＰＡＭＡＮ（東京都中央区）と業務提携を開始したと発表しており、好材料視されている。これにより全国の１０００店舗を超えるアパマンショップ加盟店に対して、イタンジが提供する賃貸仲介の業務支援サービス「ＩＴＡＮＤＩ賃貸仲介」を特別価格で提供するとしており、業績への貢献が期待されている。 出所：MINKABU PRESS