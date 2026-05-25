「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１１時現在で、モイが「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でモイはストップ高カイ気配。同社は１９日、ＳＢＩホールディングスと資本・業務提携すると発表した。同社は国内有数のライブ配信サービス「ツイキャス」を運営しており、金融・メディア・ＩＴを融合した「ネオメディア生態系」の拡大を進めるＳＢＩ