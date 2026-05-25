北川精機＝需給相場の様相強め連日の急騰劇。前週末はストップ高となる５００円高で２９００円台まで急上昇したが、きょうはその余勢を駆って３０００円大台を通過点に前場段階で連続大陽線を示現。主力展開するプリント基板用真空プレス機の製造・販売では、グローバルベースで抜群の商品競争力を有する。これがＡＩデータセンター建設ラッシュを背景に、サーバーに搭載されるＡＩ半導体関