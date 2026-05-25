香川県さぬき市のホームセンターから工具を盗んだとして男が逮捕されました。 窃盗の容疑で逮捕されたのは、香川県さぬき市の会社員の男（64）です。警察によりますと男は、今月4日午後3時35分ごろ、香川県さぬき市のホームセンターでチェンソー2台（販売価格合計62,600円）を盗んだ疑いです。 ホームセンターの従業員から被害の通報があり、警察が防犯カメラなどの捜査を行った結果