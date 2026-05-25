２５日の債券市場で、先物中心限月６月限は上昇。米国とイランの協議進展への期待感を背景に、この日の時間外取引で米原油先物が下落していることが買い手掛かりとなった。 トランプ米大統領は２３日、イランとの和平合意に関する覚書について大部分の交渉がまとまり、ホルムズ海峡が開放されると自身のＳＮＳに投稿。同日には米ニュースサイトのアクシオスが米政府高官の話として「米国とイランが６０日間の停戦延長