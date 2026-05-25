[故障者情報]ザスパ群馬は25日、DF小柳達司、MF佐藤凜弥、MF古賀竣の負傷について発表した。いずれも全治期間は公表していない。小柳は右膝関節鏡視下遊離体摘出術の手術を受けたという。36歳になった今季は1試合に出場している。佐藤は桐光学園高出身の、古賀はFC東京U-18出身の高卒ルーキー。佐藤は2月に右ハムストリング損傷と診断されていたなかで再発したといい、古賀は左橈骨遠位端および尺骨茎状突起骨折と診断された