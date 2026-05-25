[故障者情報]水戸ホーリーホックは25日、MF大崎航詩が左膝内側側副靱帯損傷と診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。大崎は昨季のJ2で31試合に出場してJ1昇格に貢献し、副キャプテンを務める今季は第17節までの全試合に出場してうち16試合が先発だった。ただ、第17節の東京ヴェルディ戦で負傷交代。本格的にJ1を戦う来季での復帰を目指すとみられる。