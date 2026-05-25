FC岐阜は24日、ホーム開催となるJ2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦について、清水エスパルスのホームスタジアムである静岡県のIAIスタジアム日本平で開催すると発表した。POラウンド第1戦はアウェーでザスパ群馬と対戦する岐阜。第2戦はWEST-AとWEST-Bで同順位のツエーゲン金沢かガイナーレ鳥取と対戦することになっている。大会規定により地域リーグラウンドで勝ち点が多い方のホーム開催となり、岐阜は両チームの