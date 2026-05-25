韓国の安東（アンドン）で5月19〜20日の1泊2日で開催された日韓首脳会談は、李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市早苗首相の和やかな雰囲気の中で幕を閉じた。【注目】高市首相、韓国で人気？日米中露トップ好感度調査で1位今回の首脳会談は日韓シャトル外交の一環であり、昨年10月の高市首相就任から1年も経過していないが、早くも4回目を数える。日本国内で、今回の日韓首脳会談はどのような評価を受けるのだろうか。現在までの