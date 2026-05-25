25日前引けの日経平均株価は3日続伸。前週末比1803.74円（2.85％）高の6万5142.81円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は630、値下がりは900、変わらずは33と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を333.88円押し上げ。次いでアドテスト が277.56円、東エレク が181.02円、ＴＤＫ が166.94円、キオクシア が143.37円と続いた。 マ