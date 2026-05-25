25日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数660、値下がり銘柄数748と、値下がりが優勢だった。 個別ではＡＫＩＢＡホールディングス、レオクランがストップ高。ＹＫＴ、指月電機製作所は一時ストップ高と値を飛ばした。弘電社、Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、ＹＥＤＩＧＩＴＡＬ、ＫＧ情報、アップルインターナショナルなど34銘柄は年初来高値を更新。リバーエ