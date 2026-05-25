25日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比39.0％増の3895億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.1％増の3298億円だった。 個別ではＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＴＯＰＩＸ（年４回決算型） 、上場インデックス米国株式 、東証グロース・コアＥＴＦ 、グロー