25日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数192、値下がり銘柄数366と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴＭＨがストップ高。オンコリスバイオファーマは一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ジェイドグループ、データセクション、シャノンなど18銘柄は年初来高値を更新。ＨＰＣシステムズ、クオルテック、ディジタルメディ