リンクをコピーする

25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ22796551.1 69530 ２. 野村日経平均 38287 102.6 68110 ３. 日経Ｄインバ 2107024.43087 ４. 楽天Ｗブル 12700 3.0 82920