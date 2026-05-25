お笑い芸人のゆってぃ（49）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。長女を抱いた姿を公開し、テレビなどで見せる姿から一変した“父の姿”に反響が集まっている。【写真】テレビで見る姿から一変！愛娘を抱くゆってぃの“パパショット”「安定感のある抱っこ」ゆってぃは「家族写真を撮りに行った。嫁ってぃさんがメイクしてもらってる途中で寝ちゃったワカチ子ちゃん。お疲れ様。僕の片方のだけのVANSも遊びに付き合って