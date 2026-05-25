兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で指名手配されている42歳の男が、事件発覚の3日前、警察官に声をかけられ「人を殺した」と話していたことが分かりました。 5月13日ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が殺害され、警察は10年ほど前に南隣の家に住んでいた住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）に対し、千尋さんを殺害した疑いで逮捕状をとり、指名手配しています。 事件が