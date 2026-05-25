ニッポン放送は25日、4月20日から26日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』を発表（個人全体：12歳〜69歳・男女）。看板プロ野球中継番組『ニッポン放送ショウアップナイター』では、プロ野球ナイターが行われた21日〜24日に放送した全4曜日の平均で、同時間帯首位を獲得した。【動画】貴重！『ショウアップナイター』東島衣里アナに密着1966年の放送開始から『ニッポン放送ショウアップナイター』は、プロ野球