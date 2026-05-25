取材に応じるドイツ・デュッセルドルフのシュテファン・ケラー市長＝23日、デュッセルドルフ（共同）【デュッセルドルフ共同】欧州有数の日本人コミュニティーがあるドイツ西部デュッセルドルフのシュテファン・ケラー市長は25日までに共同通信のインタビューに応じ、日独防衛産業による協力関係を、デュッセルドルフを舞台に拡大させることに意欲を示した。ケラー氏は防衛や軍民両用（デュアルユース）技術の重要性が増してい