【瀋陽＝出水翔太朗】中国中央テレビによると、中国の有人宇宙船「神舟２３号」を搭載したロケットが２４日深夜（日本時間２５日未明）、西部の酒泉衛星発射センターから打ち上げられた。香港出身の宇宙飛行士が初搭乗し、中国は香港と一体的に宇宙開発を進める姿勢をアピールしている。中国は半年に１回のペースで宇宙ステーション「天宮」に３人の飛行士を送り届けている。今回搭乗した３人のうち１人は香港警察出身の女性飛