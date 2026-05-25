戦闘終結に向けアメリカとイランはホルムズ海峡の開放と高濃縮ウランの処分を巡り原則的に合意したとアメリカメディアが報じました。【映像】ホルムズ海峡やイラン核施設の様子複数のアメリカメディアは24日、当局者の話として、アメリカが行っている海上封鎖の解除と引き換えに、イランもホルムズ海峡を開放し、高濃縮ウランを処分することに原則的に合意したと伝えました。ただ、高濃縮ウランの処分方法については現在も交