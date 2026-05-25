落語家立川志らく（62）が24日、生島ヒロシ（75）がパーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）にゲスト出演した。生島はコンプライアンス違反で1年2カ月間の活動休止を経て、今年4月に復帰。「復帰の際には、ずいぶんいろいろと、いじってくださって」と言うと、志らくは「高座で、枕で生島さんの名前を出すとウケるんですよ。ギャグで『そんなヒロシにだまされて』って『いったい、誰にだ