読んではいるのに、返信してくれない。そんな男性の“既読だけ”の状態にモヤモヤしたことはありませんか？無視されているようにも感じる一方で、男性側には別の感覚で動いているケースも。本音は、“返信するかどうか”より“どう向き合っているか”に表れます。あとで返そうと思っている男性は、連絡を“ひとつの作業”として捉える傾向があります。そのため、内容を確認した時点で安心し、「あとで返そう」と考えたまま止まって