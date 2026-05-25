気温も湿度も上がり始めるこの時期。「ちゃんと洗っているのに、毛穴の黒ずみやザラつきが気になる…」と感じていませんか？特に大人肌は、皮脂だけでなく乾燥やキメの乱れも重なりやすく、角栓が目立つ原因に。放置すると、いちご鼻やメイク崩れにつながってしまうこともあります。だからこそ今の時期は、“落としすぎない角栓ケア”が重要。そこで今回は、実際に使ってみて良かった、毛穴悩みにアプローチしてくれる洗顔アイテム