「今日の服似合ってるね」「その髪型いい感じ」などの褒め言葉が男性の口から頻繁に出てくるなら、それは社交辞令ではなく本命サインかも。男性は、好きな女性の魅力を無意識に探し、言葉にして伝えたくなるものだからです。そこで今回は、男性が本命の女性に向ける「褒め言葉」の特徴を紹介します。具体的な褒めは“しっかり見ている”証拠「かわいい」だけではなく、「今日のネイル似合ってる」「声が落ち着くね」など、具体的な