見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第41回）が25日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）がりん（見上）たちに語ったアドバイスの言葉に対して、ネット上には「感情が揺さぶられた」「ハッとした」「その通り過ぎる」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】明日の『風、薫る