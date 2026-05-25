大相撲夏場所で優勝した小結・若隆景（荒汐）が２５日、東京・墨田区の両国国技館で一夜明け会見を行った。「少し疲れました。精神的にも肉体的にも少し疲れがたまっています」と話した。優勝パレードの旗手は部屋の十両・大青山が務める予定だったが、兄の若元春に直前で変わった。「僕は（大青山が旗手であることを）何も聞いていなくて、パレードへ行く直前に旗手をどうするのかと聞かれて、元々兄にお願いしたいと思ってい