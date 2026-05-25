２度目の優勝から一夜明け、記者会見で笑顔を見せる若隆景（カメラ・斉野民好）大相撲夏場所で優勝した小結・若隆景（荒汐）が２５日、東京・墨田区の両国国技館で一夜明け会見を行い、「少し疲れました。精神的にも肉体的にも少し疲れがたまっています」と話した。２０２２年春場所以来２度目の賜杯は、２５場所ぶりは琴錦、照ノ富士に次ぐ史上３位のブランク優勝。「全体を通して集中して土俵に上がれたかなと思う」と１５