６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。初日はＧＫ早川友基、大迫敬介、ＤＦ長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、ＭＦ／ＦＷ小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人の１３選手が参加した。また３月の英国遠征後に就任した中村俊輔コーチも初めて代表の活動に参加した。日本代表は国内合宿、３１日の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）を経て、６