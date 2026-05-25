長崎ヴェルカの応援に訪れたV・ファーレン長崎の波多野豪が話題を呼んでいるプロバスケットBリーグの年間王者を決めるBリーグチャンピオンシップ（CS）ファイナル第2戦、長崎ヴェルカ対琉球ゴールデンキングスが5月24日に横浜アリーナで行われた。長崎ヴェルカの応援に駆けつけたJリーガーがSNSで注目を集めている。創立5年目でCS初出場を果たし、旋風を巻き起こしている長崎ヴェルカ。その応援に、同じ「ジャパネットホールデ