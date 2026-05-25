シント＝トロイデン山本理仁は移籍金約13億円でフライブルク移籍へベルギー1部シント＝トロイデンに所属するFW後藤啓介とMF山本理仁は現地時間5月24日に行われたプレーオフ第10節のKVメヘレン戦に先発出場した。試合は3-0で快勝を収めている。ベルギー紙「ヘット・ニュースブラッド」は「終盤には、後藤や山本などの退団する多くの選手たちに多くの喝采が送られた」とホーム最終戦で躍動した日本人コンビの様子を報じている。2